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Kofi Annan Öldü!..

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana'da doğan Annan, Birleşmiş Milletleri'nin yedinci genel sekreteriydi.

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Kofi Annan Öldü!..

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana'da doğan Annan, Birleşmiş Milletleri'nin yedinci genel sekreteriydi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:37
Kofi Annan Öldü!..

Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan 80 yaşında hayatını kaybetti. 1938 yılında Gana'da doğan Annan, Birleşmiş Milletleri'nin yedinci genel sekreteriydi.

Birleşmiş Milletler'in yedinci Genel Sekreteri Kofi Atta Annan, İsviçre’de hayata gözlerini yumdu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini 1997 ile 2006 yılları arasında yapan Kofi Annan, 2001 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanmasıyla dikkat çekmişti.

Kofi Atta Annan, 2004 yılında referanduma sunulan "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda "hayır" demesi üzerine yürürlüğe girmemişti.

Diğer taraftan, 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a yaptığı müdahale sırasında Birleşmiş Milletler'in Amerika kararları yönünde hareket etmesi, Annan'ın oldukça eleştirilmesine yol açmıştı.

Kofi Atta Annan 8 Nisan 1938 yılında Gana’nın Kumasi şehrinde fakir bir ailede dünyaya gelmişti. Annan evli ve 3 çocuk babasıydı. Kofi Annan’ın ismi Akan dilinde, “Cuma günü doğan ikizlerden biri” anlamına gelmektedir.

Kaynak; Hürriyet

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Son Güncelleme: 18.08.2018 15:22
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kofi annan öldü
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XL 31 dakika önce

Annan ölmüş assddadd

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