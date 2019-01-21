KKTC'de 2019 Asgari Ücret Belli Oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2019 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamları açıklandı. İşte Kıbrıs 2019 asgari ücret...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) asgari ücret brüt 3 bin 150 TL’ye çıkarıldı.
KKTC’de bir önceki asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net ise 2 bin 279 TL’ydi.
KKTC’de Çalışma Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti belirledi. Komisyondan yapılan açıklamada; asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olmasına karar verildiği belirtildi. KKTC’de asgari ücret net olarak ise 2 bin 740 TL oldu.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Helal olsun
Helal olsunda ordada hayat pahalı fabrika yok birşey yok büyük çapta Her Sey denız yoluyla geliyor memlekete şu 5 lira alkol türevleri ucuzda o da karın doyurmuyor ev ısıtmıyor.
Hemen geliyorum
BURASI TURKIYEYE BAGLI BIR YER DEGIL MI? TURK LIRASI KULLANILMIYORMU? TURKIYEDE NEDEN ASGARI UCRET BURDAKI GIBI OLMUYOR? BEN BIRSEY ANLAMIYORUM.
Sizin Türkiye de 1 tl ye aldığınız bir ürünü biz burda 3-4 tl ye aldığımızdan olabilir mi ? 2740 TL net asgari ücretle Kıbrısta yasamak zorBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Yazıklar olsun türk vatandaşına verilen değere herkes görüyor bu mu adalet dediğiniz.burası adalet değil ayrımcılık torpil ülkesi.ama HZ.ALLAH C.C nin adaletine teslim ediyoeuz siz yetkilileri.vicdan taşımayan insanım diye gezmesin bu ülkede