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KKTC'de 2019 Asgari Ücret Belli Oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2019 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamları açıklandı. İşte Kıbrıs 2019 asgari ücret...

KKTC'de 2019 Asgari Ücret Belli Oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2019 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamları açıklandı. İşte Kıbrıs 2019 asgari ücret...

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:28
KKTC'de 2019 Asgari Ücret Belli Oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2019 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamları açıklandı. İşte Kıbrıs 2019 asgari ücret...
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)  asgari ücret brüt 3 bin 150 TL’ye çıkarıldı.

KKTC’de bir önceki asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net ise 2 bin 279 TL’ydi. 

KKTC’de Çalışma Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti belirledi. Komisyondan yapılan açıklamada; asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olmasına karar verildiği belirtildi. KKTC’de asgari ücret net olarak ise 2 bin 740 TL oldu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.01.2019 22:09
Anahtar Kelimeler:
kktc 2019 asgari ücret belli oldu
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Salih 2 gün önce

Helal olsun

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Mustafa 2 gün önce

Helal olsunda ordada hayat pahalı fabrika yok birşey yok büyük çapta Her Sey denız yoluyla geliyor memlekete şu 5 lira alkol türevleri ucuzda o da karın doyurmuyor ev ısıtmıyor.

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Toretto 2 gün önce

Hemen geliyorum

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Muhammet Güler 2 gün önce

BURASI TURKIYEYE BAGLI BIR YER DEGIL MI? TURK LIRASI KULLANILMIYORMU? TURKIYEDE NEDEN ASGARI UCRET BURDAKI GIBI OLMUYOR? BEN BIRSEY ANLAMIYORUM.

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Misafir Avatar
selen 1 gün önce @Muhammet Güler

Sizin Türkiye de 1 tl ye aldığınız bir ürünü biz burda 3-4 tl ye aldığımızdan olabilir mi ? 2740 TL net asgari ücretle Kıbrısta yasamak zor

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Adalet yok 1 gün önce

Yazıklar olsun türk vatandaşına verilen değere herkes görüyor bu mu adalet dediğiniz.burası adalet değil ayrımcılık torpil ülkesi.ama HZ.ALLAH C.C nin adaletine teslim ediyoeuz siz yetkilileri.vicdan taşımayan insanım diye gezmesin bu ülkede

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