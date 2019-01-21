KKTC'de 2019 Asgari Ücret Belli Oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2019 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücret rakamları açıklandı. İşte Kıbrıs 2019 asgari ücret...



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) asgari ücret brüt 3 bin 150 TL’ye çıkarıldı.

KKTC’de bir önceki asgari ücret brüt 2 bin 620 TL, net ise 2 bin 279 TL’ydi.

KKTC’de Çalışma Bakanı Zeki Çeler başkanlığında toplanan Asgari Ücret Komisyonu, asgari ücreti belirledi. Komisyondan yapılan açıklamada; asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olmasına karar verildiği belirtildi. KKTC’de asgari ücret net olarak ise 2 bin 740 TL oldu.

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