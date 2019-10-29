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KKTC'de facia! Eğitim uçağı düştü, kurtulan yok !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı’nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

KKTC'de facia! Eğitim uçağı düştü, kurtulan yok !

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı’nda bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

29 Ekim 2019 Salı 14:25
KKTC'de facia! Eğitim uçağı düştü, kurtulan yok !

Henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarına düşen eğitim üçağında bulunan iki kişi öldü.

Polis olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.50 sıralarında,  Geçitkale Havaalanında,  Hava Sporlarına Federasyonuna ait bir eğitim uçağı  eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında  düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.  

Kazada hayatını kaybedenlerin pilot eğitmeni Serkan Özcezarlı ile yanındaki Akın Çetinkaya olduğu öğrenildi. 

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