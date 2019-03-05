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Kızıyla Evlenecek Kişiye 314 Bin Dolar Verecek!

Bir iş adamı, evlenmek isteyen kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini yarışma sonunda kızıyla evlenecek olan kişiye 314 bin Dolar vereceğini açıkladı.

Kızıyla Evlenecek Kişiye 314 Bin Dolar Verecek!

Bir iş adamı, evlenmek isteyen kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini yarışma sonunda kızıyla evlenecek olan kişiye 314 bin Dolar vereceğini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 20:24
Kızıyla Evlenecek Kişiye 314 Bin Dolar Verecek!

Bir iş adamı, evlenmek isteyen kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini yarışma sonunda kızıyla evlenecek olan kişiye 314 bin Dolar vereceğini açıkladı.

Durian meyvesi satışı yapan 58 yaşındaki Taylandlı Arnon Rodthong isimli iş adamı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, 26 yaşındaki kızının bir süredir evlenmek istediğini ve kızına ideal bir eş bulabilmek adına bir yarışma düzenleyeceğini açıkladı.

İş adamı Arnon Rodthong, 26 yaşındaki kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı (314 bin dolar) para vereceğini de ekledi.

Kızına eş bulmak için ne tür bir yarışma düzenleyeceği bilgisini paylaşmayan Taylandlı iş adamı, "Eğer birinin gelip kızıma damat olmasını beklersem uzun zaman alır. O yüzden şimdiden gelmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İş adamının kızı Karnsita Rodthong ise babasının fikrinden gayet memnun olduğunu belirterek, "Seçici biri değilim, sosyal etkinliklere götürüp beraber fotoğraf çektirebileceğim birini arıyorum." şeklinde konuştu.

Zengin iş adamının sosyal medya paylaşımının ardından yüzlerce kişi, iş adamının kızıyla evlenmek için başvuruda bulundu.

Son Güncelleme: 05.03.2019 21:12
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Yorumlar
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Nizam 2 saat önce

Ben evlenirim bu benim nunaram yakışıklıyım da

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Yılların haberi 2 saat önce

Yıllardır aynı haber heryerde

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Konyalı 1 saat önce

Hayırdır admin buna da mı başvuru yapaşılım:))) devlet

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Hasan 1 saat önce

Ben ilgileniyorum

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