Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 33°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99405
ALTIN
268.820
DOLAR
5.4820
STERLIN
6.7174
EURO
6.1365
PTT 2019/1 Personel Alımı Başvuruları Başladı mı? PTT İş Başvurusu Nasıl Yapılır?
"ZİYA SELÇUK'UN POLİTİKALARI ÇÖKTÜ" YKS'DE BÜYÜK BAŞARISIZLIK
KPSS'siz PTT Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlıyor! Tarih Belli Oldu! İşte Başvuru Şartları!
Polis Akademisi Başkanlığından POMEM, PMYO ve PAEM Duyurusu!
Bayram namazı saat kaçta ? İşte il il namaz saatleri

Kırım Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor

Kırım yönetiminin 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 61. Şam Uluslararası Fuarı’nda Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planladığı duyuruldu.

Kırım Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor

Kırım yönetiminin 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 61. Şam Uluslararası Fuarı’nda Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planladığı duyuruldu.

13 Ağustos 2019 Salı 18:29
Kırım Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor

Kırım Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Rusya Başkanlık Ofisi’nin Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, basın mensuplarına açıklamasında Kırım yönetiminin 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 61. Şam Uluslararası Fuarı’nda Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planladığını belirtti.

“Kırım Cumhuriyeti’nin resmi heyeti ve Kırımlı girişimciler, her yıl düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı’na bir kez daha davet edildi. Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti ve Suriye Ekonomik Kalkınma Bakanlığı arasında bu kez kapsamlı bir ticari-ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalanması öngörülüyor” diyen Muradov, Kırım heyetinin 27-30 Ağustos tarihlerinde Suriye’de olacağını kaydetti.

Kırım’ın şimdiden Suriye ile çalışmak için geniş programlar geliştirmeye başladığına dikkat çeken Muradov, “Her şeyden önce faaliyetlerimizin ihracat yönleri, Suriye’nin yeniden kalkınması için gerekli ürünlerin oraya teslim edilmesi söz konusu” diye konuştu.

Şam’da düzenlenecek olan fuarda deniz taşımacılığının da ele alınacağını söyleyen Muradov, ortak bir deniz taşımacılığı şirketinin ithalat ve ihracatı daha ucuz hale gelmesine olanak tanıyabileceğini, ayrıca Kırım limanlarının devreye alınmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Muradov ayrıca Suriyeli yetkililerin Şam-Simferopol havayolu seferinin kurulması konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
kırım suriye ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da aylarca 'kadın polis' olarak görev yapan Ömer K. yakalandı: Görevimi gerçekten sevgiyle yaptım
Almanya'da aylarca 'kadın polis' olarak görev yapan Ömer K. yakalandı: Görevimi gerçekten sevgiyle yaptım
Servetleri dudak uçuklatan dünyanın en zengin aileleri açıklandı
Servetleri dudak uçuklatan dünyanın en zengin aileleri açıklandı
İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak
İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim