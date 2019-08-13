Kırım Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planlıyor

Kırım Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Rusya Başkanlık Ofisi’nin Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov, basın mensuplarına açıklamasında Kırım yönetiminin 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 61. Şam Uluslararası Fuarı’nda Suriye ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamayı planladığını belirtti.

“Kırım Cumhuriyeti’nin resmi heyeti ve Kırımlı girişimciler, her yıl düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı’na bir kez daha davet edildi. Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti ve Suriye Ekonomik Kalkınma Bakanlığı arasında bu kez kapsamlı bir ticari-ekonomik işbirliği anlaşmasının imzalanması öngörülüyor” diyen Muradov, Kırım heyetinin 27-30 Ağustos tarihlerinde Suriye’de olacağını kaydetti.

Kırım’ın şimdiden Suriye ile çalışmak için geniş programlar geliştirmeye başladığına dikkat çeken Muradov, “Her şeyden önce faaliyetlerimizin ihracat yönleri, Suriye’nin yeniden kalkınması için gerekli ürünlerin oraya teslim edilmesi söz konusu” diye konuştu.

Şam’da düzenlenecek olan fuarda deniz taşımacılığının da ele alınacağını söyleyen Muradov, ortak bir deniz taşımacılığı şirketinin ithalat ve ihracatı daha ucuz hale gelmesine olanak tanıyabileceğini, ayrıca Kırım limanlarının devreye alınmasına katkıda bulunabileceğini vurguladı.

Muradov ayrıca Suriyeli yetkililerin Şam-Simferopol havayolu seferinin kurulması konusunu da gündeme getirdiklerini ifade etti.