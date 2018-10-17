Kırım'da okulda patlama! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kırım'da bir okulda doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama neticesinde 10 kişi hayatını kaybederken en az 40 kişinin yaralandığı açıkladı.

İlk belirlemelere göre 18 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kırım'ın Kerç kentinde eğitim veren bir lisede meydana gelen patlama büyük panik yarattı.

Olay yerine hemen ulaşan sağlık ve arama kurtarma ekipleri olaya müdahale etti.

PATLAMA OKUL KANTİNİNDE MEYDANA GELDİ

Yetkililer, patlama bilançosunun bu kadar ağır olmasının sebebini patlamanın okulun kantininde meydana gelmesi olarak açıkladı. Patlamanın olduğu anda teneffüs olduğu için birçok öğrenci kantinden alışveriş yapıyor ve kantinin yakınında bulunuyordu.

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