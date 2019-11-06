Kiralık Katil Erdoğan'ı Hedef Aldı: Erdoğan ve Ak Parti Düşmanım

Ortadoğu'da Türkiye'yi hedef alan eylemlerin ardındaki tetikçi Muhammed Dahlan bir kez daha ortaya çıktı. Filistin asıllı Birleşik Arap Emirlikleri tetikçisi Muhammed Dahlan Dubai merkezli Suudi Arabistan sermayeli MBC kanalına geniş bir röportaj verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEFE KOYDU

Dahlan Türkiye'yi hedef alan hakaret ve kara propagandaya başvurdu. Türkiye Gazetesinden Şakir Saraç'ın aktardıklarına göre İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin aktardığı röportajda, Türkiye'ye içeriden ve dışarıdan düzenlenen başta FETÖ darbe girişimi gibi birçok karanlık operasyonun arkasındaki isim olan Muhammed Dahlan'ın birkez daha Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyduğu görüldü.

"DÜŞMANLARIM"

Dahlan verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti 'düşmanlarım' olarak değerlendirdi. Dahlan'ın röportajda Katar ve Filistin'i Türkiye'den koparma planı yürüttüğünü de ortaya koydu.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN OPERASYONLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

MBC'de İsrail ağzıyla konuşan Muhammed Dahlan, Türkiye'ye ilişkin, "Ortadoğu'da Osmanlı İmparatorluğu'nu canlandırma peşinde koştuğu" kara propagandasına başvurdu. 15 Temmuz FETÖcü darbe girişimindeki rolünü Dahlan aynı röportajda reddetti. Ne var ki Dahlan'ın FETÖcü darbe girişimindeki rolü de dahil Türkiye'yi hedef alan operasyonları daha önce ortaya çıkmıştı.

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