Kimin İşten Kovulacağına Çalışanlar Karar Verdi

Hollanda Maassluis'da bulunan Keytoe isimli bir firma mali sıkıntılar ve maddi problemler nedeniyle 45 çalışanından 5’ini işten çıkarma kararı verdi. Yeniden yapılanma planında işten çıkarılacak çalışanları belirlemek için ise personelden oy kullanması istendi.

Pazarlama ve danışmanlık alanında hizmet veren firma Keytoe birkaç büyük müşterisini kaybetti. Yeni müşteriler aramak ve firmanın devamlılığını sürdürebilmek için yeterli değildi ve işten çıkarma kararı almak zorunda kaldı.

Euronews’in aktardığı habere göre kovulacak olanları belirlemek için çağrılan personel kağıtlara gitmesini istediği bir veya birkaç ismi yazdı. Bir firma çalışanı “Maaşlar halka açık, bu yüzden tasarrufları değerlendirmek kolaydı ve devam eden önemli projeleri, onları yürüten insanları da hesaba kattık.” ifadelerini kullandı.

“Çalışma arkadaşlarınız tarafından kovulmak çok daha ağır”

Oylama sonrası işine son verilecek 5 kişi tespit edildi. 23 yaşındaki Raphael Schuler de bu isimlerden biriydi. Genç adam “Bu kararın çalışma arkadaşlarınız tarafından alınması kovulmaktan çok daha ağır. Kriterler objektif; son zamanlardaki performansımızı baz alıyorlar. Ama belki de son günlerde bir şey yaşadım, kafamı meşgul eden bir şeyler oldu ve bu da performansımı etkiledi. Patron konuya daha hakim olduğu için daha iyi bir karar alırdı diye düşünüyorum. Oy veren çalışanların elinde tüm kartlar yoktu.” açıklaması yaptı.

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