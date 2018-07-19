Kim Kardashian 5 Dakikada 5 Milyon Dolar Kazandı

Kim Kardashian dakikada 1 milyon dolar kazandı.

Kız kardeşi Kylie Jenner kadar olmasa da, çıkardığı kozmetik markasıyla en çok kazananlar arasında yer alan TV şovu yıldızı Kim Kardashian, şu sıralar piyasaya çıkardığı parfümlerle yine gündemde kendinden çokta bahsettirmeye başladı.

37 yaşında ve 3 çocuk annesi olan Kim Kardashian, yeni parfüm serisini piyasaya çıkardıktan sonra reklam için tek bir kuruş harcamadan 5 dakikada toplamda 5 milyon dolar para kazandı.

BU YÖNTEMİ İLK DEFA KULLANMIYOR

Normal şartlar altında yüklü bir miktarda reklam gideri gerektiren bu tanıtım kampanyası için hiç para harcamayan Kardashian ve ekibi, sosyal medyanın gücünü kullandı.

Bu pazarlama yöntemini ilk kez kullanmayan Kardashian, geçtiğimiz yıl da aynı şekilde kısa bir süre içinde 14 milyon dolar kazanmıştı.

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