Kedisi çirkin diye bakın ne yaptı!

Çin'de yaşan İsmi açıklanmayan Bir kadın, beslediği kedisinin çirkin olduğunu iddia ederek estetik operasyon yaptırdı.Çinli Kedi sahibi kadının estetik operasyonlar için 1,100 Sterlin (yaklaşık 8 bin TL) harcadığı açıklandı..İsmi açıklanmayan kadın kedisinin gözlerinin şeklini beğenmediği için operasyonla gözlerinin şeklini değiştirdi.Göz kapakları alınan kedinin operasyon için yüzündeki tüm kıllar kazındı.

Amaliyatlardan sonra yayımlanan fotoğraflarda zavallı kedinin gözlerinin etrafının kıpkırmızı olduğu görülüyor.Operasyonun detayları Çin'in ulusal bir kanalında yayınlanırken, sosyal medya kullanıcıları kadının hayvan istismarı suçundan hüküm giymesi gerektiğini vurguladı.

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