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Keçi, yarı insan yarı domuz doğurdu!

Filipinler'de tüm insanlığı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir keçinin yavrusu yarı insan yarı domuz olarak doğdu. Görenleri endişeye düşüren yeni doğan yarı domuz yarı insan yavru köy halkının büyük panik yaşamasına sebep oldu. oldu. Çünkü 'mutant şeytan' olarak adlandırdıkları yavrunun köylerine uğursuzluk getireceğine inanıyorlar.

Keçi, yarı insan yarı domuz doğurdu!

Filipinler'de tüm insanlığı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir keçinin yavrusu yarı insan yarı domuz olarak doğdu. Görenleri endişeye düşüren yeni doğan yarı domuz yarı insan yavru köy halkının büyük panik yaşamasına sebep oldu. oldu. Çünkü 'mutant şeytan' olarak adlandırdıkları yavrunun köylerine uğursuzluk getireceğine inanıyorlar.

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:35
Keçi, yarı insan yarı domuz doğurdu!

Filipinler'de tüm insanlığı hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir keçinin yavrusu yarı insan yarı domuz olarak doğdu. Görenleri endişeye düşüren yeni doğan yarı domuz yarı insan yavru köy halkının büyük panik yaşamasına sebep oldu. oldu. Çünkü 'mutant şeytan' olarak adlandırdıkları yavrunun köylerine uğursuzluk getireceğine inanıyorlar.

Yavrunun ne olduğu konusunda kimsenin bir fikri bulunmuyor.

Keçinin doğumunu büyük bir heyeanla bekleyen çiftçi doğum anına şahitlik ederken doğan şeyin bir keçi yavru değil de tanımlayamadığı bir varlık olduğunu görünce korkuya kapıldı.

Görüntüler dünyanın dört bir yanında yayılmaya devam ediyor.

Hem kendi endişelerini hem de köyündeki insanların endişelerini dile getiren Josephine Repique,'Tüm komşular evimize geldi. Dünyaya gelen yavrunun ne olduğu hakkında kimse fikir sahibi değil. Ancak o bir keçi değil. Bu herkesi korkuttu. Hepimiz o yavrunun köyümüze uğursuzluk getirmesinden korkuyoruz.' dedi.

Köylüler doğan yavruya mutant şeytan ismini verdiler.

Yavruyu inceleyen Dr. Agapita Salces ise, yavrunun anne karnında genetik mutasyona uğramış olabileceğini düşünüyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 10:42
Anahtar Kelimeler:
keçi yarı insan yarı domuz doğurdu
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Kadın 46 dakika önce

Neresi insana benziyoki töbe yarabbim ya

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DNA 42 dakika önce

Domuzun biri çakı vermiştir. Haberi yoktur :D

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Alper 10 dakika önce

Bunun neresi insana benziyor...

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