Kaybolan Interpol Başkanı Mıng'ın Akıbeti Belli Oldu...

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng ortalardan kaybolmuş ve günlerce haber alınamamıştı. Daha sonra Çin'de gözaltında tutulduğu öğrenildi. Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklandı ve az öncede Interpol Başkanı Mıng'ın kendi isteği ile istifa ettiği Çinli yetkililer tarafından açıklandı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı bildirildi.

Interpol tarafından 5 Ekim 2018 tarihinde yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Mıng'ın kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Mıng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.

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