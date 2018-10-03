Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aylarca konuşulan olay 2015 yılının ocak ayında meydana geldi. Ömer Çalıcıoğlu, eşi Rahme'nin temizlikçi olarak çalıştığı bankanın müdürü T.E ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Ömer Çalıcıoğlu, T.E'den silah zoruyla 4 ay boyunca 27 bin TL para aldı. Daha fazla para isteği yerine gelmeyen Ömer Çalıcıoğlu, öne sürüldüğüne göre banka müdürünü, kızını kaçırmakla tehdit etti. Fakat para vermemekte ısrar eden T.E.'ye Çalıcıoğlu çifti tuzak kurdu. Bu kez Rahme Çalıcıoğlu, T.E. ile irtabat kurdu ve buluşmak üzere bir köye çağırdı. Köyde bulunan Ömer Çalıcıoğlu, banka müdürünü eşinin yardımıyla silah zoruyla soydu.

'TECAVÜZÜ VİDEOYA ÇEKTİLER'

Ömer Çalıcıoğlu, eşinin de yardımıyla bağladığı T.E.'ye pense ile tecavüzde bulunarak bu anı da videoya kaydetti. T.E.'nin şikayetiyle yakalanan Çalıcıoğlu çiftine, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adeta ceza yağdırıldı. Ömer Çalıcıoğlu, 12 yıl eşi Rahme ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dava ile ilgili karar ise dün resmilik kazandı. Yüksek Mahkeme, Ömer Çalıcıoğlu'nun cezasını 12 yıl olarak, eşi Rahme'nin cezasını ise 8 yıldan 5 yıla indirerek onadı.

Kaynaklar; (DHA)

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