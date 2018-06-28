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Karısını Arkadaşının Kızıyla Yatakta Bastı: Sonra...

Son dakika haberi: İngiltere'de meydana gelen feci olayda bir kişi, karısı ile arkadaşının kızını yatakta yakaladı. Sonrası vahşet...

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Karısını Arkadaşının Kızıyla Yatakta Bastı: Sonra...

Son dakika haberi: İngiltere'de meydana gelen feci olayda bir kişi, karısı ile arkadaşının kızını yatakta yakaladı. Sonrası vahşet...

28 Haziran 2018 Perşembe 12:34
Karısını Arkadaşının Kızıyla Yatakta Bastı: Sonra...

İngiltere'de yaşamakta olan David Clark ve Güney Afrika doğumlu karısı Melanie, bundan 10 yıl önce yapılan düğün ile evlendi..

44 yaşında olduğu belirtilen Melanie, David'in en yakın arkadaşının kızı olan Katie Bastians'la lezbiyen ilişki yaşamaya başladı. Bu ilişkiyi öğrenen adam, dört çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü.

PİJAMALARIYLA TUTUKLANDI

Cinaeti işledikten sonra polis ekiplerini arayan ve her şeyi itiraf eden David Clark isimli kişi, eve gelen polis ekipleri tarafından kanlı pijamalarıyla tutuklandı.

İngiliz basını ömür boyu hapisle yargılanmasına devam edilen David Clark'ın cinsel organının boyutuna takıntılı olduğunu bildiriyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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