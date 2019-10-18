Karı-koca aynı kişiye aşık oldular!

Bir mühendislik firmasında satın alma sorumlusu olarak çalışan Mary Barillas bununla birlikte bir spor salonunun da sahibiydi. Hem girişimci hem de iş ortağı olan eşi Leo ile henüz 13 yaşında, ortaokuldayken tanışmışlar. Arkadaşlıklarını hiç bitirmeyen çift Mary 17 yaşına geldiğinde evlilikle noktalanmış.

Evlenmelerinin ardından ABD deniz piyadelerine katılan Leo Irak, Sri Lanka, Kore ve Kuzey Carolina’da görev yapmış. Leo’nun deniz piyadelerinden ayrılmasıyla birlikte çift 2010 yılında bir spor salonu açmışlar, dokuz ve dört yaşlarında iki çocuğu olan çift salonu bir aile işletmesi olarak birlikte işletiyorlar. Spor salonunu açmalarından 5 yıl sonra, 2015 yılında, çift salona gelen Kimberlee Slagle ile tanışmış ve kısa sürede arkadaş olmuşlar.

Leo ve Mary çiftinin Kimberlee ile arkadaşlığı bir süre sonra romantik bir hal almaya başlamış. Yakın arkadaşlık olarak başlayan ilişki kısa bir süre sonra adeta üçlü bir aşk hikayesine dönüşmüş ve 2016 yılında çift, üçlü bir birliktelik halini almış. 2017 yılından beridir de üçlü aynı çatının altında yaşıyor.

Önceki evliliğinden 7 ve 11 yaşlarında iki çocuğu olan 29 yaşındaki Kimberlee çocuklarıyla birlikte Leo ve Mary çiftinin evine taşınmış. Şimdilerde 7 kişilik aile aynı çatı altında birlikte yaşıyor. Leo, bu ilişkinin başından beri böyle olmadığını söylüyor ve ekliyor “Kim, spor salonumuza üyeydi ve çok normal bir arkadaşlığımız vardı. Ancak bir süre sonra aramızda romantik bir çekim olduğunu fark ettik. Aşk ilişkisi 2016 yılında başladı. O yıl içerisinde farklı zamanlarda ve farklı sebeplerle eşim ve ben Kim’e aşık olduk. Daha sonra üçümüz birlikte olursak çok daha mutlu olacağına karar verdik.”

“Birden fazla insana aşık olmak (Polyamory) demek, kim olduğumuz hakkında daha açık ve dürüst olmak demek”

Leo, birden fazla insanı seviyoruz ve toplumun ahlak kurallarının dışında olsa da bu duygumuzu bastırmak veya gizlemek istemiyoruz. Üçlü, yaşadıkları ilişkinin ikili ilişkilerden çok da farklı olmadığını söylüyor. Leo, “Partnerlerin ayrı ayrı hepsi birbirine değer veriyor, birbirini seviyor ve üçlü olarak birbirimizin hayatına değer katıyoruz.”

4 çocukla birlikte aynı evde yaşayan üçlü, çocukların ilişkilerini anladığını ve bunu tamamen kabul ettiklerini söylüyor. Sadece çocuklar da değil çevremizdeki tüm insanlar, ailelerimiz ve arkadaşlarımız da ilişkimizi kabul etti diyorlar. İnsanlar bizim ne yaşadığımızı değil, mutlu olup olmadığımızla ilgililer, gerçekten böyle dostluklara ve ailelere sahip olduğumuz için çok şanslıyız diye ekliyorlar.

İlişkilerindeki en önemli sorunun kıskançlık olduğunu söylüyor Leo. Ancak bunu aşmanın yolunu bulduklarını da ilave ediyor, iletişim. Bir sorun ortaya çıktığında hiç vakit kaybetmeden bu sorunu çözmek için konuşuyor ve tartışıyorlar. Eğer bir sorunu tartışmazsak onu çözmemiz mümkün olamaz diyor Leo.

Üçlü geleceği konusunda sık sık konuşuyor, ancak bugünü yaşamanın aileleri için daha yararlı olacağını düşünüyorlar. Her şeyin bir anda değiştiği, kısa insan hayatında geleceği düşünerek yaşamanın mantıksız olduğunu ifade ediyorlar. Sevdiği iki kadında da kısa olan Leo, “elmaslar da küçük kutularda gelir. Bu iki güzel kadından kısa olmayı hiç dert etmiyorum. Aksine diğer insanların bu iki harika kadının bende ne bulduğunu merak etmeleri hoşuma bile gidiyor” diyor.

En azından yüzlerine söyleyen olmamış. Leo, “insanların kendileriyle tanıştığında kafalarında sormak istedikleri binlerce soru olduğunu hissedebiliyoruz ki bu çok normal. Ancak biz kalbimizin sesini dinledik ve nasıl mutlu olacaksak öyle yaşamaya karar verdik” diyor.

Leo’nun son bir sözü var: “Hayatı kendi istediğin gibi ve aşık olduğun insanlarla birlikte yaşa”

“Bu dünyaya sadece bir kere geliyorsun, yaşayabileceğin en iyi hayatı yaşamalısın. Dürüst ve açık olmalısın. Tipi ne olursa olsun başarılı bir ilişkideki en önemli şey iletişimdir. Biz yaşam tarzımız hakkındaki tüm olumsuz düşünceleri görmezden geliyoruz, çünkü biliyoruz ki birden fazla insanı sevmek bir problem değil.”

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