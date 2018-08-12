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Kargalar Belediyede Kadrolu İşçi Oldu!..

Fransa'nın batısındaki Vendee bölgesinin bağlı bulunduğu Vendee Belediyesi Puy du Fou Parkı'nda çalıştırılmak üzere 6 karga eğitti. 6 karganın yarın iş başı yapacak. Kargalar çöpleri ve sigara izmaritlerini toplayarak ufak çöp kutularına atacak.

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Kargalar Belediyede Kadrolu İşçi Oldu!..

Fransa'nın batısındaki Vendee bölgesinin bağlı bulunduğu Vendee Belediyesi Puy du Fou Parkı'nda çalıştırılmak üzere 6 karga eğitti. 6 karganın yarın iş başı yapacak. Kargalar çöpleri ve sigara izmaritlerini toplayarak ufak çöp kutularına atacak.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:26
Kargalar Belediyede Kadrolu İşçi Oldu!..

Fransa'nın batısındaki Vendee bölgesinin bağlı bulunduğu Vendee Belediyesi Puy du Fou Parkı'nda çalıştırılmak üzere 6 karga eğitti. 6 karganın yarın iş başı yapacak. Kargalar çöpleri ve sigara izmaritlerini toplayarak ufak çöp kutularına atacak.

Fransa’da kargaları eğiten ve onlar için özel tenekeleri geliştiren uzmanlar, 6 karganın yarın iş başı yapacağını ve parktaki çöpleri toplayacağını açıkladılar. Vendee bölgesinde bulunan ve turistlerin uğrak yeri olan Puy du Fou Parkı’nda kargalar için hazırlanan özel bir çöp tenekesinin olduğu belirtilirken, kargalar bu çöp tenekesine buldukları çöpleri bıraktıklarında karşılığında yemek alabilecekler.

Bu sayede tarihi park içerisindeki sigara izmaritlerini ve diğer ufak çöplerin toplanmasını umut eden Fransız park yetkilisi Nicolas de Villiers, “Amacımız sadece temizlik yapmak değil. Amacımız doğanın çevreyi temizlemeye yardımcı olmasıdır. Kargaların insanlarla ilişkisi çok iyi ve çok akıllılar. Dolayısıyla ilk olarak onları tercih ettik” açıklaması yaptı.

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Son Güncelleme: 12.08.2018 15:55
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kargalar belediyede kadrolu işçi oldu
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