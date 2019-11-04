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Kan donduran olay! Bebeğini canlı canlı gömerken yakalandı!

Hindistan'da yaşanan olan kan dondurdu. Haydarabad şehrinde yoldan geçen bir otomobil sürücüsü durağın yanında toprak kazan iki kişiyi fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dede ve arkadaşını kız bebeği canlı canl

Kan donduran olay! Bebeğini canlı canlı gömerken yakalandı!

Hindistan'da yaşanan olan kan dondurdu. Haydarabad şehrinde yoldan geçen bir otomobil sürücüsü durağın yanında toprak kazan iki kişiyi fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri dede ve arkadaşını kız bebeği canlı canl

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:44
Kan donduran olay! Bebeğini canlı canlı gömerken yakalandı!

Olay, Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana geldi. Otobüs durağının önünden geçen bir otomobilin sürücüsü, durağın yakınında toprağı kazan iki kişiyi fark etti.

Ellerinde battaniyeye sarılı bir bebek gören sürücü, durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, suçüstü yakalanan bebeğin dedesi ve arkadaşı, polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi.

Polisin yaptığı incelemede kız bebeğin yaşadığı belirlenirken, şüpheli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bebek ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

KIZ BEBEK MADDİ YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle maddi yük olarak görülen kız bebeklerin öldürülmesi konusunda Hindistan'da giderek artan bir sorun olduğu biliniyor.

İki hafta önce de Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülmüş, yeni doğmuş bir kız bebeği bulunmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR

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