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Kamuda Yeni Çalışma Dönemi! 4 gün Çalış 3 Gün Tatil Yap!

Dünyada bir süredir konuşulan "4 gün çalış , 3 gün tatil yap" süreci bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı.İş gücünü arttırma ve Stres azaltmaya yönelik olan uygulama ile ilgili sonuçların olumlu yönde gerçekleşmiş olması bir çok firmaları harekete geçirdi.

Kamuda Yeni Çalışma Dönemi! 4 gün Çalış 3 Gün Tatil Yap!

Dünyada bir süredir konuşulan "4 gün çalış , 3 gün tatil yap" süreci bazı ülkelerde uygulanmaya başlandı.İş gücünü arttırma ve Stres azaltmaya yönelik olan uygulama ile ilgili sonuçların olumlu yönde gerçekleşmiş olması bir çok firmaları harekete geçirdi.

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:40
Kamuda Yeni Çalışma Dönemi! 4 gün Çalış 3 Gün Tatil Yap!

Uygulanmaya başlayan bu yeni  stratejinin olumlu sonuçları dünya şirketlerinde  bu uygulamaya yöneltti.

DÖRT GÜNLÜK ÇALIŞMA MODELİNİ DENEYEN ŞİRKETLER MEMNUN

Dört günlük çalışma modelini deneyen Yeni Zelandalı Perpetual Guardians şirketi, sonuçtan gayet memnun. 230 çalışanı bulunan şirketin 2 aylık bir süreçte dört günlük çalışma modeli denemesin sonucu iş stresinin önemli bir ölçüde azaldığı ve şirkete bağlılık oranının ise arttığı açıklandı. Verimlilik ise doğrudan değişmedi.

'İŞİNİZE DAHA FAZLA KONSANTRE OLUYORSUNUZ'

Berlinli bir bilgisayar şirketi olan Planio da haftada dört gün çalışma modeline tam geçiş yapmış olan şirketlerden biri. Şirketin patronu Jan Schulz-Hofen ise bu değişimle ilgili şunları söylüyor:

"Beş gün çalıştığınız zaman daha fazla vaktiniz olduğunu düşünerek işleri ağırdan alıyorsunuz. Ara veriyor, kahvenizi daha yavaş içiyor, iş arkadaşlarınızla muhabbete dalıyorsunuz. Ancak eğer cuma gününüzü tatil yaparak geçirmek istiyorsanız işinize daha fazla konsantre oluyorsunuz ve daha hızlı, verimli çalışıyorsunuz."

PEK ÇOK KİŞİ 40 SAAT ÇALIŞIRKEN TÜRKİYE'DE BU RAKAM 60 SAAT

Yakın zamanda sekiz ülkede 3 bin işçiyle yapılan bir araştırmaya göre işçilerin yaklaşık yarısı sekteye uğratılmadıkları takdirde günde beş saatte tüm işlerini halledebileceklerini söylüyor. Oysaki pek çok kişi haftada en az 40 saat çalışıyor. Türkiye’de bu rakam ortalama 60 saat.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM NASIL?

Diğer ülkelerde de bu dört günlük çalışma sistemi fazlasıyla gündemde. Mesela Japonya'da devlet, şirketlere üç gün tatil konusunda teşvikte bulunuyor. İngiltere'de İşçi Partisi'nin de desteğini alan İngiliz İşçi Sendikaları Kongresi, maaşlarda bir kesinti olmaksızın şirketlerin dört gün çalışma modeline geçmesi konusunda baskı uyguluyor.

ABD, Britanya ve Almanya’da haftada dört gün çalışmaya başlayan işçiler tecrübelerini şöyle anlatıyor:

“Beş günde yapacağım işten daha fazlasını dört günde yapabiliyorum.” “Dört günde daha hızlı olmam gerektiğimi fark ettim ve cuma tatilime odaklandım.”

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