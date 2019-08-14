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Kadın Polisi Yakan Görüntüler; Kameralar önünde ilişkiye girdiler

Amirlerinden izinsiz Big Brother yarışmasına katılan ve kameralar önünde cinsel ilişkiye giren kadın polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadın Polisi Yakan Görüntüler; Kameralar önünde ilişkiye girdiler

Amirlerinden izinsiz Big Brother yarışmasına katılan ve kameralar önünde cinsel ilişkiye giren kadın polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:55
Kadın Polisi Yakan Görüntüler; Kameralar önünde ilişkiye girdiler

Londra'da yaşayan 29 yaşındaki kadın polis memuru Khafi Kareem, amirlerinden Nijerya'da Big Brother yarışmasına katılmak için izin istedi.

KAMERALAR ÖNÜNDE İLİŞKİ

Kendisine izin verilememesine rağmen Nijerya'ya gidip programa katıldı. İngiliz emniyetin siyahi kadınların, polisliğe teşvik etmek için geçen sene verdiği reklamlarda oynayan Kareem, ücretsiz izne ayrılıp Haziran ayında Nijerya'daki Big Brother programına katıldı. Programda katılan bir iş adamı ile üç kez ilişkiye girdiği kameralar tarafından görüntülenen Kareem hakkında soruşturma açıldı.

İŞTEN KOVULABİLİR

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Kareem'in bir polis olduğunu ve polislerin uymaları gereken kuralları olduğunu, kendisine programa katılması için izin verilmemesine rağmen programa katıldığını, programda bir iş adamı ile aleni bir şekilde ilişkiye girmesinin kabul edilemez olduğunu ve soruşturma sonucunda işinden kovulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi.

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