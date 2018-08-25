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Kabe İmamı Tutuklandı!..

Kabe'nin önde gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip tutuklandı. İmamın bir cuma hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde ve müzikli ortamlarda eğlenmelerinin islam dinine uygun olmadığını belirtmesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

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Kabe İmamı Tutuklandı!..

Kabe'nin önde gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip tutuklandı. İmamın bir cuma hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde ve müzikli ortamlarda eğlenmelerinin islam dinine uygun olmadığını belirtmesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 21:34
Kabe İmamı Tutuklandı!..

Kabe'nin önde gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip tutuklandı. İmamın bir cuma hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde ve müzikli ortamlarda eğlenmelerinin islam dinine uygun olmadığını belirtmesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayımlayan ‘Düşünce Mahpusları’ isimli sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından, geçen hafta Pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit etmesi nedeniyle Mekke İmamı Hatibi ve Mekke Kadısı olan Şeyh Salih El Talib’in tutuklandığını aktardı.

Kabe Hatibi Şeyh Salih el Talip’in Suudi Kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen Kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan'ın yetkili makamları henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKAR
Milli Gazete

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Son Güncelleme: 25.08.2018 21:38
Anahtar Kelimeler:
kabe imamı tutuklandı
Yorumlar
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Bozkurt 1 saat önce

Bazı gerçekler acıdır

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Ahmet tikici Erzurum 1 saat önce

Ya ne diyorlar dilsiz seytan mi olalim Nasıl olacakmış tabii ki haramdır
Allah belanı verecek vahabi zihniyeti
Amerikan picleri

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doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar 41 dakika önce

Adamın suçu ne ?doğruları söylemek. Kadın ve erkekler mahremiyete uygun davranmalı adam bunun için tutuklanmış böyle bir rezillik olamaz bu mu adalet be utanın sessiz durmayın bu duruma Allah mazlumun yanındadır ya biz sustuğumuz için nasıl hesap vereceğiz Allah’a oturun bunu düşünün .

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