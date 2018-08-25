Kabe İmamı Tutuklandı!..

Kabe'nin önde gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip tutuklandı. İmamın bir cuma hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde ve müzikli ortamlarda eğlenmelerinin islam dinine uygun olmadığını belirtmesi nedeniyle tutuklandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan’da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayımlayan ‘Düşünce Mahpusları’ isimli sosyal medya kullanıcısı Twitter hesabından, geçen hafta Pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit etmesi nedeniyle Mekke İmamı Hatibi ve Mekke Kadısı olan Şeyh Salih El Talib’in tutuklandığını aktardı.

Kabe Hatibi Şeyh Salih el Talip’in Suudi Kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen Kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan'ın yetkili makamları henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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