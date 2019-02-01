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Japonya 345 Bin İşçi Alımında Flaş Gelişme!

Geçtiğimiz dönemlerde Japonya hükümeti yabancı işçi çalıştırılmasına dair meclis çalışması başlatmıştı. 5 yıl içinde 345 bin yabancı işçi alınacağı duyurulmuştu. Japonya'nın alacağı 345 bin işçi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Japonya 345 Bin İşçi Alımında Flaş Gelişme!

Geçtiğimiz dönemlerde Japonya hükümeti yabancı işçi çalıştırılmasına dair meclis çalışması başlatmıştı. 5 yıl içinde 345 bin yabancı işçi alınacağı duyurulmuştu. Japonya'nın alacağı 345 bin işçi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

01 Şubat 2019 Cuma 15:12
Japonya 345 Bin İşçi Alımında Flaş Gelişme!

Geçtiğimiz dönemlerde Japonya hükümeti yabancı işçi çalıştırılmasına dair meclis çalışması başlatmıştı. 5 yıl içinde 345 bin yabancı işçi alınacağı duyurulmuştu. Japonya'nın alacağı 345 bin işçi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" dedi.

TASLAK BİLDİRİDE TÜRKİYE YER ALMADI

Aksoy, Japonya'da yabancı kişilerin oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer almasına ilişkin soruya cevap verdi.

"TÜRKİYE'NİN OLMAMASI HAYAL KIRIKLIĞI"

Sözcü Aksoy, "Japonya'da, nisan ayında yürürlüğe girecek olan yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkelere ilişkin yayınlanan taslak bildiride Türkiye'nin de yer alması hayal kırıklığına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Japonya 345 Bin Kişi Alacak!
Japonya 345 Bin Kişi Alacak!
Son Güncelleme: 01.02.2019 15:23
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