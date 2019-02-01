Japonya 345 Bin İşçi Alımında Flaş Gelişme!

Geçtiğimiz dönemlerde Japonya hükümeti yabancı işçi çalıştırılmasına dair meclis çalışması başlatmıştı. 5 yıl içinde 345 bin yabancı işçi alınacağı duyurulmuştu. Japonya'nın alacağı 345 bin işçi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.