Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Japon Hükümeti’nden Flaş Karar! Türkler Japonya’da Çalışabilecek! İşte Detaylar!

Japon Hükümeti daha önce aldığı bir kararla ‘işçi alınmayacak ülkeler’ listesinde Türkiye’ye yer vermişti. Kararı geri alan Japonya Türkiye’den işçi alacak. Yaklaşık 350 bin işçi alması beklenen Japonya’nın kaç kişilik Türk kontenjanı açacağı merak konusu. İşte detaylar!

Japon Hükümeti’nden Flaş Karar! Türkler Japonya’da Çalışabilecek! İşte Detaylar!

Japon Hükümeti daha önce aldığı bir kararla ‘işçi alınmayacak ülkeler’ listesinde Türkiye’ye yer vermişti. Kararı geri alan Japonya Türkiye’den işçi alacak. Yaklaşık 350 bin işçi alması beklenen Japonya’nın kaç kişilik Türk kontenjanı açacağı merak konusu. İşte detaylar!

01 Nisan 2019 Pazartesi 22:44
Japon Hükümeti’nden Flaş Karar! Türkler Japonya’da Çalışabilecek! İşte Detaylar!

Japonya geçmişten bugüne büyük dostluk beslediğimiz bir ülke. Dünyanın en çalışkan ve en zeki insanları olduklarına inanıyoruz. O kadar ki zeki denince akla ilk onla gelir ülkemizde. Japonlar bu kadar çalışkan ve zeki olmalarına rağmen nüfusun zenginleşmesi ve yaşlanması ile stagflasyona (ekonomik durgunluk) giren Japonya üretim anlamında gelecekte yaşayacağı muhtemel sıkıntıları engellemek için işçi alımı yapmaya başlıyor. Geçmişte ABD, Kanada gibi ülkelerin yaptığı bu uygulamayı hayata geçirecek olan Japonlar 350 Bin yabancı işçi istihdam edecek.

Daha önce yabancı işçilerin hangi ülkelerden getirileceğine ilişkin kararda Türkiye ‘işçi alınmayacak’ ülkeler kapsamındaydı. Bugün gelen haber Türkiye Hükümeti ve halkı tarafından sevinçle karşılandı. Japonya bugün aldığı kararla Türkleri ‘işçi alınacak ülkeler’ kategorisine ekledi. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda binlerce Türk Japonya’da çalışma imkanı bulabilir. 

Konuya ilişkin olarak Türk Dışişleri Bakanlığı bu olumlu gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Japonya'da 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi. Bu gelişmenin iki halk arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceği vurgulanmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
japon hükümeti nden flaş karar türkler japonya da çalışabilecek işte detaylar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna’da Bir Komedyen Başkanlığa Yürüyor!
Ukrayna’da Bir Komedyen Başkanlığa Yürüyor!
Deprem Tahmincisinden Korkutan Tahmin! 7,8’den Büyük Olabilir!
Deprem Tahmincisinden Korkutan Tahmin! 7,8’den Büyük Olabilir!
Cemaatin içinden fırlayıp papazı bıçaklamaya başladı
Cemaatin içinden fırlayıp papazı bıçaklamaya başladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim