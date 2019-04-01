Japon Hükümeti’nden Flaş Karar! Türkler Japonya’da Çalışabilecek! İşte Detaylar!

Japonya geçmişten bugüne büyük dostluk beslediğimiz bir ülke. Dünyanın en çalışkan ve en zeki insanları olduklarına inanıyoruz. O kadar ki zeki denince akla ilk onla gelir ülkemizde. Japonlar bu kadar çalışkan ve zeki olmalarına rağmen nüfusun zenginleşmesi ve yaşlanması ile stagflasyona (ekonomik durgunluk) giren Japonya üretim anlamında gelecekte yaşayacağı muhtemel sıkıntıları engellemek için işçi alımı yapmaya başlıyor. Geçmişte ABD, Kanada gibi ülkelerin yaptığı bu uygulamayı hayata geçirecek olan Japonlar 350 Bin yabancı işçi istihdam edecek.

Daha önce yabancı işçilerin hangi ülkelerden getirileceğine ilişkin kararda Türkiye ‘işçi alınmayacak’ ülkeler kapsamındaydı. Bugün gelen haber Türkiye Hükümeti ve halkı tarafından sevinçle karşılandı. Japonya bugün aldığı kararla Türkleri ‘işçi alınacak ülkeler’ kategorisine ekledi. Bu da demek oluyor ki yakın zamanda binlerce Türk Japonya’da çalışma imkanı bulabilir.

Konuya ilişkin olarak Türk Dışişleri Bakanlığı bu olumlu gelişmeyi şöyle duyurdu:

"Japonya'da 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz" denildi. Bu gelişmenin iki halk arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceği vurgulanmış oldu.