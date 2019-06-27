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Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi’nde Japon diplomatlara Bozkurt işareti yaptırdı.

Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, G20 Japonya Zirvesi’nde Japon diplomatlara Bozkurt işareti yaptırdı.

27 Haziran 2019 Perşembe 23:22
Japon diplomatlardan Bozkurt işareti

Japonya’da gerçekleştirilen G20 Japonya Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’yi temsilen katılanlar arasında MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek de yer aldı. Özyürek görüşmeler öncesi Japon diplomatlara ve zirve görevlilerine elleri ile Bozkurt işareti yapmayı öğretti. Ardından ise Japonlara Bozkurt işareti yaptırıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
japon diplomatlardan bozkurt işareti
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