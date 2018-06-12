Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

İtalya'dan Skandal Karar: YPG/PKK'ya Asker Yolladılar

İtalya skandal bir kararın altına imza attı. Edinilen son dakika bilgilerine göre İtalya, terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdürmek için asker yollama kararı aldı.

banner396

İtalya'dan Skandal Karar: YPG/PKK'ya Asker Yolladılar

İtalya skandal bir kararın altına imza attı. Edinilen son dakika bilgilerine göre İtalya, terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdürmek için asker yollama kararı aldı.

12 Haziran 2018 Salı 14:25
İtalya'dan Skandal Karar: YPG/PKK'ya Asker Yolladılar

Anadolu Ajansı, İtalya'nın terör örgütüne asker göndereceğini duyurdu.

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermek adına Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor bölgesine asker gönderdi. AA'nın Deyrizor'da bulunan güvenilir yerel kaynaklardan edindiği son dakika bilgisinde, yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK işgalinde olan alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri giriş yaptı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşıtı oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesine dahil olmak için bölgeye gelen az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a doğru geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasına gelerek ABD üssüne yerleşti.

Halihazırda, tam sayıları öğrenilemeyen İtalyan güçleri, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor.  İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı, geri planda bekletileceği ifade ediliyor.

DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk halde bulunan iki farklı bölgede varlık göstermeye devam ediyor. YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle burada bulunan DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmış ve çatışmalar tüm şiddeti ile devam etmişti. Örgüt henüz çatışmalar konusunda bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaYpgTerörİtalyaSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Obama'nın Erdoğan İtirafı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Obama'nın Erdoğan İtirafı Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Almanya'da Cami Çıkışı Feci Olay: 5 Türk Ağır Yaralandı
Almanya'da Cami Çıkışı Feci Olay: 5 Türk Ağır Yaralandı
Doktorlar Çok Yaşamazlar Dedi-O İkizler 27 Yaşında-İşte Son Halleri
Doktorlar Çok Yaşamazlar Dedi-O İkizler 27 Yaşında-İşte Son Halleri

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim