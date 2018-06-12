İtalya'dan Skandal Karar: YPG/PKK'ya Asker Yolladılar

Anadolu Ajansı, İtalya'nın terör örgütüne asker göndereceğini duyurdu.

İtalyan ordusu, ABD ve Fransa güçlerinin yanında terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermek adına Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor bölgesine asker gönderdi. AA'nın Deyrizor'da bulunan güvenilir yerel kaynaklardan edindiği son dakika bilgisinde, yaklaşık 1 hafta önce Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK işgalinde olan alanlara Irak üzerinden İtalyan askerleri giriş yaptı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşıtı oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesine dahil olmak için bölgeye gelen az sayıdaki İtalyan askeri, önce Haseke'ye, ardından Deyrizor'a doğru geçti. Askerler Deyrizor'un Ömer petrol sahasına gelerek ABD üssüne yerleşti.

Halihazırda, tam sayıları öğrenilemeyen İtalyan güçleri, terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlarda ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor. İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı, geri planda bekletileceği ifade ediliyor.

DEAŞ, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk halde bulunan iki farklı bölgede varlık göstermeye devam ediyor. YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle burada bulunan DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmış ve çatışmalar tüm şiddeti ile devam etmişti. Örgüt henüz çatışmalar konusunda bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

Deyrizor operasyonun ilk aşaması geçen eylül ayında başlamış, kent merkezinin kuzeyi SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın işgaline girmişti.

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