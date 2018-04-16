İşyerinde Tek Gördüğü Kadına Tecavüz Etmeye Kalkıştı-İşte O Görüntüler

Tüyler ürperten olayın adresi Rusya oldu.

Edinilen son bilgilere göre bir kişi, iş yerinde yalnız çalışmakta olan kadına saldıran ve ona tecavüz etmeye çalışan gözü dönmüş cani, tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.Elini kolunu sallayarak girdiği iş yerinde yalnız bulduğu kadını tartaklayıp yere düşüren adam, tecavüz etmeye çalışırken başka bir çalışan tarafından farkedildi ve etksizi hale getirildi.

Alınan son dakika bilgilerine göre Rusya'nın Krasnoyarsk kentinde bulunan bir iş yerine giren gözü dönmüş sapık, yalnız bulduğu kadına saldırarak tecavüz etmeye çalıştı. Tecavüz girişimi anları ise işyerinin güvenlik kameralarına anbe an yansıdı. Bir adam girdiği iş yerinde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra 28 yaşındaki kadın çalışana saldırdı.

Eline geçirdiği bıçakla kendisini tedavüz saldırısı karşısında kendini savunmaya çalışan kadın, saldırgana uzun süre direndi. Fakat adama tam olarak karşı koymayı başaramayan kadının imdadına başka bir çalışan yetişti. Kapıya doğru gitse de odadan çıkmayı başaramayan kadının, saldırgan sapığa, kurtulmak için para dahi teklif ettiği öğrenilirken, para teklifini reddeden sapık, kadının kapıdan çıkmasını engelleyerek yere düşürdü. Elindeki bıçakla yaralayana kadar da kadını zorladı.

Yaralandıktan sonra da kadını bırakmamakta kararlı olan ve onu yere yatırarak elini kolunu tutan gözü dönmüş sapığın tecavüz etmesini engelleyen tek olay ise sesler üzerine içeri giren başka bir çalışan oldu.

29 yaşındaki Mikhail Svityuk isimli bir diğer çalışan, tecavüzcü sapık adamı kadının üzerinden alarak polis gelene kadar kaçmasına engel oldu ve onu etksiiz hale getirdi.

İhbar üzerine kısa süre içinde bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, tecavüzcü saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırgan suçunu itirafd etti.

Çıkacağı mahkemede 2 yıl hapis istemi ile yargılanacak. Mikhail Svityuk'un yardımıyla sapığın elinden kurtulabilen 28 yaşındaki anne Ekaterina ise, arkadaki odada olsa kurtulma ihtimali dahi olmadığını söyleyerek, kendisini kurtaran iş arkadaşına teşekkür etti.

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