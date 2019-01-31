İsviçre Okulları Türk Öğrencilerin Peşinde!

Dünyada 'prenslerin okulu' olarak tanınan İsviçre kolejleri, radarını Türk öğrencilere doğru çevirdi. İsviçre'de hali hazırda yaklaşık olarak 200 Türk öğrenci eğitim görüyor. İsviçreli yetkililer ülkede eğitim gören Türk öğrenci sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda İsviçre'deki özel okulların birliği olan Swiss Learning bu yıl İstanbul'da ofis açarak İsviçre'de eğitim görmek isteyen Türk öğrencilere hizmet verecek.

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, Swiss Learning Başkanı Christophe X. Clivaz, ülkede 4 bin civarında uluslararası öğrencinin eğitim aldığını belirterek, "Okullarımız bir milliyetten yüzde 10'dan fazla öğrenci kabul etmiyor. Türk öğrencilerin oranı ise yüzde 4 civarında. Hedefimiz bunu yüzde 10'a çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son bir yaşadığı ekonomik saldırıların ülkeye gelen öğrenci sayısında bir düşüşe neden olup olmadığı yönündeki soruya cevap veren Clivaz, "Türkiye'den gelen öğrenci sayasında bir düşüş yaşandı ancak bu ekonomiden kaynaklı değil. Türkiye'de de uluslararası eğitim sistemine akredite kurumlar açıldı" diye konuştu.

İsviçre'nin öğrencilere akademik eğitimin yanı sıra hayatı deneyimleme fırsatı da sunduğunu anlatan Clivaz, Türkiye ekonomisine dair de şu değerlendirmeleri yaptı: "Türkiye'deki havalimanları, köprüler, otoyollar, güneydeki turizm yatırımları aslında ülkenin uluslararası gazetelerde yazıldığı gibi olmadığını hatta çok güçlü bir ekonomisi olduğunu gösteriyor. Türkiye bizim için çok güçlü bir potansiyel barındırıyor."

İsviçre ve İsviçre eğitim Başkonsolosluğu 13Şubat 2019 tarihinde İstanbul'da bir kokteyl düzebnleyerek İsviçre'de eğitim gören mezunlar ile İsviçre'de eğitim görmek isteyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

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