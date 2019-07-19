Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101849
ALTIN
259.135
DOLAR
5.6360
STERLIN
7.0735
EURO
6.3235
Bel ağrılarından korunmak tedavisinden daha kolay
Akaryakıtta çifte indirim! Pompa fiyatlarına yansıyacak
İsveç'te personel alımı robotlara emanet
Taahhütle alınan cep telefonlarında kritik düzenleme!
YKS Tercihleri nasıl yapılmalı?

İsveç'te personel alımı robotlara emanet

İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekâlı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.

İsveç'te personel alımı robotlara emanet

İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekâlı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:20
İsveç'te personel alımı robotlara emanet

İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekâlı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.

İsveç’in başkenti Stockholm merkezli teknoloji şirketi Furhat Robotics tarafından geliştirilen ‘Tengai’ adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girebiliyor. Robot, adaylara herhangi bir önyargı olmaksızın sorular yöneltiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun resmi sitesindeki habere göre, Tengai, İsveç’in Upplands-Bro Belediyesi’ndeki iş başvurularında kullanılmaya başlandı. Belediyede personel şefi olarak çalışan Havva İlhan, basına yaptığı açıklamada, işe alım sürecinde adayların hobileri, aile ilişkileri ya da iş içeriğiyle ilgili olmayan hiçbir şeyle ilgilenmediklerini belirterek sadece adayların yetenek ve becerilerine odaklandıklarını söyledi.

İlhan ayrıca, belediyede CV olmadan işe alım ve isimsiz başvuru süreci üzerinde çalıştıklarını da aktardı.

Tengai, potansiyel adayları iş görüşmesinin ilk aşamasında küçük bir teste tabi tutuyor. Robot, adayların, yaşı, cinsiyeti, görünüşü, etnik kökeni, ses tonu veya aksanı gibi faktörleri yok sayıyor. Adaylara her soru aynı şekilde ve aynı sırada soruluyor. Robotun hazır bazı ifade ve jestleri de bulunuyor.

İnsan kafası şeklindeki ekranın üzerine mat bir maske yerleştirilerek kullanılıyor. Yüz görüntüsü bu maskeye yansıtılıyor.

Vücutsuz büst birçok farklı kişilik elde edebiliyor.

Tengai’nin yakın gelecekte iş görüşmelerinde adaylarla ön yargısız mülakat yapılabilmesini desteklemesi açısından bir örnek oluşturması bekleniyor.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 19.07.2019 13:25
Anahtar Kelimeler:
isveç te personel alımı robotlara emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla tahliye edildi
ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla tahliye edildi
Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı
Tatil cennetinde rezalet ! 5 kadın, 1 erkek çıplak halde yakalandı
Evler 6 TL'ye satılıyor
Evler 6 TL'ye satılıyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim