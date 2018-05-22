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İşte Dünyanın En Küçük Evi: Her Bir Duvarı..

Fransızlar dünyanın en küçük evini yaptı. Özel teknoloji ile üretilen evin her bir duvarı, metrenin milyonda biri kadar büyüklükte.

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İşte Dünyanın En Küçük Evi: Her Bir Duvarı..

Fransızlar dünyanın en küçük evini yaptı. Özel teknoloji ile üretilen evin her bir duvarı, metrenin milyonda biri kadar büyüklükte.

22 Mayıs 2018 Salı 18:18
İşte Dünyanın En Küçük Evi: Her Bir Duvarı..

İşte dünyanın en küçük evi.

Fransız nanorobotik uzmanlar, yeni bir mikrorobot sistemi kullanarak dünyanın en küçük evinin inşasıyla ilgili ayrıntılı bilgi, "Journal of Vacuum Science and Technology A" dergisinde dünya kamuoyuna yayımladı.

Femto-ST Enstitüsünden nanorobotik ekibinin, mevcut birkaç teknolojiyi bir araya getirerek geliştirdiği µRobotex sisteminin, büyük bir vakum haznesinde mikro yapılar inşa ettiği ve bileşenleri nanometre hassaslığıyla fiber optik uçlara yerleştirdiği belirtildi.

HER DUVARI METRENİN 15 MİLYONDA BİRİ

Mikrorobot sistemi kullanılarak fiber optik uca inşa edilen dünyanın en küçük evinin her bir duvarının boyunun 15 mikrometre (metrenin 15 milyonda biri) olduğu, ev tozu akarı veya bir amipi bile barındırmayacağı kaydedildi. Evin 4 duvarının yanı sıra 7 penceresi, çatısı ve bacası bulunuyor.

Çalışma, optik algı teknolojilerinde kaydedilen ilerleme açısından önem teşkil ediyor.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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