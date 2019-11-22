İstanbul Halk Ekmek A.Ş. yönetimine yeni atama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük iştirak şirketlerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin yönetimine yeni atama yapıldı.

Halk Ekmek A.Ş.'nin yönetim kurulu başkan vekilliğine CHP’nin 31 Mart’taki Sancaktepe Belediye Başkan adayı Özgen Nama getirildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığını İBB Genel Sekreter Yardımcılarından Orhan Demir yürütüyor. Halk Ekmek A.Ş.'nin genel müdürü de İmamoğlu'nun birlikte devam etme kararı aldığı bir önceki dönemde de aynı görevi yapan Salih Bekaroğlu.

Özgen Nama kimdir?

İBB şirketinin yönetim kurulu başkanvekilliğine getirilen Özgen Nama, 1975 yılında Kars'ta doğdu.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Muhasebe Bölümünü ve ardından Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü tamamladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor.

Tekstil üzerine aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı'nda başladı.

SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 yerel seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2011-2014 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve İBB CHP Grup Sözcülüğü, il ve ilçe delegelikleri, 32. 33. ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegelikleri, 14. 15. 16. ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegeliği yaptı ve 2012 yılından bu yana da Büyük Kurultay Delegesi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde de Millet İttifakı'nın Sancaktepe Belediye Başkan adayı olmuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA