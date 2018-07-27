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İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı sonrası bombalarla saldırdı!..

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da harem-i şerif'te cuma namazı kılan binlerce kişinin üzerine gaz ve es bombaları ile saldırdı. İsrail Polisi saldırının ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları tuttu.

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İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı sonrası bombalarla saldırdı!..

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da harem-i şerif'te cuma namazı kılan binlerce kişinin üzerine gaz ve es bombaları ile saldırdı. İsrail Polisi saldırının ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları tuttu.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:13
İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı sonrası bombalarla saldırdı!..

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da harem-i şerif'te cuma namazı kılan binlerce kişinin üzerine gaz ve es bombaları ile saldırdı. İsrail Polisi saldırının ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları tuttu.

Cuma namazı çıkışında binlerce Filistinli'nin üzerine gaz ve ses bombaları ile saldıran İsrail polisi saldırının ardından toplanan yüzbinlerce Filistinli'yi de püskürtmek için müdahalede bulundu.

Toplanan kalabalık 'Kanımız sana feda ey Aksa' şeklinde slogan atmaya devam etti.

İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble  Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı.

Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai  fişeklerle karşılık veriyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 27.07.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaCuma NamazıIsrail Polisi
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Azel 2 saat önce

Aşağılık soysuzlar sizi masumlara mi yetiyor gücünüz eli boş namazdaki insanlara saldıracak kadar aşağılık ve pisliksiniz siz yeryüzünün en aşağılık insanlarısınız Rabbimiz bile sizi iblise eş tutup lanetlemiş sonunuz yakındır inşAllah yaktığınız ateşin arasında kalırsınız Rabbim her iki tarafida siz pislik olan yahudilere cehennem kılsın amin

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