İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı sonrası bombalarla saldırdı!..

İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'da harem-i şerif'te cuma namazı kılan binlerce kişinin üzerine gaz ve es bombaları ile saldırdı. İsrail Polisi saldırının ardından Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatarak giriş ve çıkışları tuttu.

Cuma namazı çıkışında binlerce Filistinli'nin üzerine gaz ve ses bombaları ile saldıran İsrail polisi saldırının ardından toplanan yüzbinlerce Filistinli'yi de püskürtmek için müdahalede bulundu.

Toplanan kalabalık 'Kanımız sana feda ey Aksa' şeklinde slogan atmaya devam etti.

İsrail polisi, olaylar sırasında Filistinlilerin sığındığı Kıble Mescidi'ne ses bombası attı, girişleri kapattı.

Polis, Mescid-i Aksa'yı boşaltmaya çalışırken, Filistinliler de havai fişeklerle karşılık veriyor.

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