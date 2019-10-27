IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi!

Rus gazeteci Vladimir Solovyev'in Twitter'dan paylaştığı videoda, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen İdlib bölgesindeki yerleşime yapılan gece baskını ve sonrasına ait görüntüler yer alıyor.Daha önce Newsweek dergisinin Pentagon yetkililerine dayandırdığı haberinde, IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ABD Özel Kuvvetleri'nce düzenlenen bir baskında öldürüldüğü iddia edilmişti. Ancak bu haber resmi yetkililerce doğrulanmadı.

Diğer yandan Irak istihbaratından üst düzey bir kaynak, Irak’ın resmi haber ajansı INA’ya IŞİD liderinin öldürüldüğü yönündeki haberleri doğruladı.

Daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Hogan Gidley, ABD Başkanı Donald Trump'ın TSİ 16:00'da 'önemli bir açıklama' yapacağını açıklamıştı. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok büyük bir şey oldu" derken, bahsettiği konunun içeriğine dair bir bilgi vermemişti.

Авиаудар и сооружение, которое было разрушено прошлой ночью в городе Бериша. По данным некоторых местных информационных агентств,лидер ИГ аль-Багдади прятался здесь. pic.twitter.com/6bwkFIzoDS — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 27, 2019

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA