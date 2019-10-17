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IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü YPG'nin paylaşımını 'beğendi': Takdir edersiniz ki beğenmek desteklemek anlamına gelmiyor

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG'ye yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye 'beğeni' yaptı. Albay, daha sonra 'beğenisini' geri aldı.

IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü YPG'nin paylaşımını 'beğendi': Takdir edersiniz ki beğenmek desteklemek anlamına gelmiyor

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG'ye yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye 'beğeni' yaptı. Albay, daha sonra 'beğenisini' geri aldı.

17 Ekim 2019 Perşembe 06:41
IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü YPG'nin paylaşımını 'beğendi': Takdir edersiniz ki beğenmek desteklemek anlamına gelmiyor

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG'ye yakın bir hesap tarafından Twitter'da paylaşılan bir görüntüyü 'beğendi'.

Albay Caggins'in ayrıca görüntüyü paylaşması da dikkati çekti.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, "Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki 'beğeni' yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı 'beğeniyi' geri aldı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.10.2019 16:20
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