İran Türkiye'nin Hamlelerini Uyguluyor!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırımlar nedeniyle, Türkiye yükselen döviz kuru karşısında ekonomik bir savaşa maruz kalmıştı. Cumhurbaşkanı, Ekonomi uzmanları ve Merkez Bankası önemli toplantılar gerçekleştirerek, ekonomik savaşa karşı, yükselen döviz kuruna karşı yerinde hamleler yaparak tüm dünyadan takdir toplamıştı.

Merkez Bankası faiz indirimine gitti, Hazine ve Maliye Bakanı Ekonomik hedefleri açıkladı. İş Dünyasına istihdam ve yatırım çağrısı yapıldı. Swift uygulamalarında kısıtlamaya gidildi. Yüksek kurdan dolar satışının ve alışının önüne geçmek için adımlar atıldı derken, nihayetinde Brunson'ın yargılanması tamamlandı ve serbest bırakıldı. Böylece ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar kaldırıldı.

İRAN TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYOR

ABD'i İran'a yaptırım uygulamaya başladı. Tüm dünya ülkelerini de İran'a yaptırım uygulamaya davet eden Trump'a Türkiye'den ret cevabı geldi. Türkiye, İran'a yaptırım uygulamayacağını açıklamaştı.

İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarına tıpkı Türkiye'nin uyguladığı hamleler ile karşılık vermeye çalışıyor.

Dünya genelinde bankalar arasında elektronik fon transferi sağlayan SWIFT şirketinin, ABD'nin yaptırımları kapsamında İran Merkez Bankası'nın ve İran'daki diğer finansal kuruluşların SWIFT sistemine erişimini kestiği belirtildi.

Reuters'in ABD Hazine Bakan Yardımcısı Sigal Mandelker'e dayandırdığı haberine göre SWIFT, ABD'nin yaptırımlarına uyulması sonucunda İran Merkez Bankası'nın ve İran'daki diğer finansal kuruluşların sisteme erişimini durdurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

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