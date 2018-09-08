İran Erbil'i vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran güvenlik güçleri tarafından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) faaliyet gösteren İran-Kürdistan Demokrat Partisi'ne (İKDP) ait bir askeri kampa saldırı düzenledi. 9 İKDP'linin öldüğü ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Yerel medyaya yansıya haberlere göre, Erbil şehrine bağlı Koysancak ilçesinde İKDP kampına toplantı yapıldığı sırada füze saldırısı gerçekleştirildi. Yapılan füze saldırısında, İKDP askeri kanadından 9 kişi öldü, üst düzey yetkililerden Mustada Mevludi'nin de aralarında bulunduğu 30 kişi yaralandı.

Kaynaklar ; Anadolu Ajansı

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