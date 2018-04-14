İran Dini Lideri Hamaney : Bu Bir Cinayet, ABD , İngiltere ve Fransa Suçludur

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran televizyonunda yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'nin bu sabah saatlerinde Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdikleri saldırıda bir kazanç elde edemeyeceklerini söyleyen Hamaney, saldırının bir cinayet olduğunu söyledi. Hamaney, " ABD ve müttefikleri Suriye'de gerçekleştirdikleri saldırıdan hiçbir kazanç elde emeyecekler. Suriye'ye gerçekleştirilen saldırı bir cinayettir. ABD Başkanı, İngiltere Başbakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı birer suçludur" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımlamış, Esed rejimine desteklerinin süreceğini söylemişti. Saldırının terörle mücadele eden bir ülke olan Suriye'ye doğrudan yapıldığına yer verilen açıklamada, saldırının bölgede yıkıcı etkileri olacağı söylendi.

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