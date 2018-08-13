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İran'dan Flaş Türkiye Açıklaması!..

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırım ve izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız açıklaması yaptı.

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İran'dan Flaş Türkiye Açıklaması!..

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırım ve izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız açıklaması yaptı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:18
İran'dan Flaş Türkiye Açıklaması!..

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı yaptırım ve izlediği politikayı eleştirerek, Türkiye için elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız açıklaması yaptı.

İran'ın resmi devlet televizyon kanalına açıklamalarda bulunan İRAN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, şunları söyledi;

"Başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremezler. Öncelikle bir ülke başkanının başka bir ülkeye ekonomik baskı uygulamaktan zevk almasından teessüf ederiz. bu yöntem bir sonuca varmayacak. Akıl, mantık ve hoşgörünün dünya ülkeleri arasındaki ilişkilerde esas alınmasını umut ederiz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasına şöyle devam etti "Biz İran halkı ve devleti olarak iyi ve kötü günlerde her zaman Türkiye Milleti ve Devletinin yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Türkiye halkı ve hükumetinin, Türkiye sınırları dışından bu ülkeye dayatılan baskıları kontrol etmesini ve başarıya erişmesini umuyoruz. böyle de olacağından eminiz zira başkaları milletlerin iradesini tehdit ederek zorla değiştiremez. Bugün bu mesajı komşu ülkemize vermek istiyorum ki bu sayede İran'ın onların yanlarında yer aldığını bilsinler ve asla yalnız olduklarını düşünmesinler. Biz her zaman Türkiye'nin yanında kalacağız ve elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız." şeklinde konuştu.

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