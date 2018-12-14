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Irak’tan Türkiye’ye nota!

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye'ye nota verildi.

Irak’tan Türkiye’ye nota!

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye'ye nota verildi.

14 Aralık 2018 Cuma 23:29
Irak’tan Türkiye’ye nota!

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye'ye nota verildi.
 

Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar ve Karacak dağlarındaki PKK hedefleri 20’den fazla savaş uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve tanker katıldığı operasyonla bugün ilk kez vurulmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı ‘Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasında devam eden ihlalleri’ sebebiyle Türkiye’nin Bağdat büyükelçisini resmi makamlara çağırarak nota verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Irak hava sahasında gerçekleştirilen saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın hava saldırılarının Irak’ın egemenlik haklarını ve Irak vatandaşlarının güvenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal eden ve Kuzey Irak’ta can ve mal kaybına yol açan eylemlerinin kınandığı” ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.12.2018 23:55
Anahtar Kelimeler:
ırak tan türkiye ye nota
Yorumlar
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Fırat 3 gün önce

Irak sınırını ihlal eden abd-pkk teröristlerinden memnunlarki,onları püskürten türk ordusundan rahatsızlık duyuyorlar.

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Halil 3 gün önce

Verdikleri nota la dir.bizde onlara la yürün git la deriz.ülkemizi korumak bizim en doğal hakkımız.

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KIZIL ELMA 3 gün önce

Irak diye bir devletmi var orda TÜRKİYE ye nota veriyor

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Ahmet 3 gün önce

Abd'nin işgalinden zulmünden rahatsız olmayanlar kendilerini koruyan kendilerine kucak açan Türkiye'den mi rahatsız oluyorlar?

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