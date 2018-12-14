Irak’tan Türkiye’ye nota!

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle, Türkiye'ye nota verildi.



Irak’ın kuzeyinde bulunan Sincar ve Karacak dağlarındaki PKK hedefleri 20’den fazla savaş uçağı, insansız hava aracı (İHA) ve tanker katıldığı operasyonla bugün ilk kez vurulmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı ‘Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasında devam eden ihlalleri’ sebebiyle Türkiye’nin Bağdat büyükelçisini resmi makamlara çağırarak nota verdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Irak hava sahasında gerçekleştirilen saldırılarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın hava saldırılarının Irak’ın egemenlik haklarını ve Irak vatandaşlarının güvenliğini ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Türk savaş uçaklarının Irak hava sahasını ihlal eden ve Kuzey Irak’ta can ve mal kaybına yol açan eylemlerinin kınandığı” ifadelerine yer verildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA