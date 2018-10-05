Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
ÖSYM'den Önemli Hatırlatma!
Kapat

INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

banner396

INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Reuters haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) Başkanı Meng Hongwei'nin Fransa'da kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05 Ekim 2018 Cuma 13:43
INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

64 yaşındaki Interpol Başkanı Hongwei Meng geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti. O tarihten bu yana haber alınamayan Meng için Fransız polisi soruşturma başlattı Meng Hongwei'nin eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.

MENG HONGWEİ KİMDİR?

2016 yılında Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen 85. Interpol Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan oylamada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Meng Hongwei İnterpol’ün yeni başkanı seçilmişti. Hongwei'in seçilmesiyle, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu. Görevi Fransız Mireille Ballestrazzi’den devralan Hongwei, 2020'ye kadar İnterpol’un başkanlığını yapacak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.10.2018 14:26
Anahtar Kelimeler:
ınterpol başkanı meng hongwei kayıp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya'da 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yasaklanıyor
Avusturya'da 'Rabia' ve 'Bozkurt' işareti yasaklanıyor
"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!
"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!
Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!
Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim