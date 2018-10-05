INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

64 yaşındaki Interpol Başkanı Hongwei Meng geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü Fransa'dan ayrılarak Çin'e geçmişti. O tarihten bu yana haber alınamayan Meng için Fransız polisi soruşturma başlattı Meng Hongwei'nin eşi ve çocukları, Interpol'un genel merkezinin de bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinde yaşıyor.

MENG HONGWEİ KİMDİR?



2016 yılında Endonezya’nın Bali Adası’nda düzenlenen 85. Interpol Genel Kurulu Toplantısı'nda yapılan oylamada Çin Halk Cumhuriyeti’nden Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Meng Hongwei İnterpol’ün yeni başkanı seçilmişti. Hongwei'in seçilmesiyle, Fransa’nın Lyon kentinde bulunan Uluslararası Polis Teşkilatı’nın başına ilk defa bir Çinli getirilmiş oldu. Görevi Fransız Mireille Ballestrazzi’den devralan Hongwei, 2020'ye kadar İnterpol’un başkanlığını yapacak.

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