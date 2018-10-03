Instagram çöktü!

Instagram, Türkiye saati ile bugün 10:00 itibariyle dünya genelinde çökerken, uygulamayı kullanmak isteyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı '5xx Server Error' hatası ile karşılaştı.

Instagram'a erişim sorununun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığı düşünülürken, Instagram'dan konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM YENİDEN AÇILDI

Milyonlarca kullanıcının yaklaşık 45 dakika boyunca '5xx server error' hatası alarak erişim sağlayamadığı Instagram, şu dakikalarda yeniden kullanıma açıldı ancak bazı kullanıcılar hala erişim sağlayamıyor.

5XX SERVER ERROR INSTAGRAM HATASI NEDİR?

Instagram 5xx Server Error hatası sunucu kaynaklı bir hatadır. Yani kullanıcıdan kaynaklanmaz. Bu hata Instagram'da sorun var anlamına gelir.Instagram sunucularındaki bir hatadan dolayı hizmet çalışamaz duruma gelir. Bu durum genelde Instagram yetkililileri tarafından fark edildiğinde acilen düzeltilir. Bazen siber saldırılar da Instagram sunucularını çalışamaz duruma getirir.

5XX SERVER ERROR HATASI ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Instagram kullanıcıları 5xx Server Error hatası alıyorsa bu durumda sadece sorun giderilene kadar beklemelidir. Telefon veya bilgisyar ayarları ile oynamamalıdır. Siz bilgisayar veya telefonda işlem yaparak bu hatayı gideremezsiniz. Instagram yetkilileri sorunu en kısa sürece çözecektir.

Kaynaklar; Mynet

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