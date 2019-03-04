İngiltere 35 Bin TL Maaşla 5000 Türk İşçi Alacak!

İngiltere, yurtdışından işçi alımı ile ilgili harekete geçti. Hangi ülkelerden işçi alınabilir sorusunun cevabı içerisinde yer alan Türkiye'den 5 bin Türk işçi alımı yapılacağı belirtildi. Toplamda 25 bin kişi alınacak olan işçilerin 5 bini Türk olacak. Başvuru yapabilmek için aranan ilk şart ise iyi derecede ingilizce konuşmak ve en az lise mezunu olmak yer alıyor. Alınacak elemanlara 7 bşn sterlin yaklaşık olarak 35 bin Türk Lirası maaş ödenecek.

ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK!

Bir ingiliz internet sitesinde aktarılan bilgilere göre, alımların 2019 yılı Haziran ayında yapılması planlanıyor. Alımlar Büyükelçilikler ve konsolosluklar vasıtasıyla alım yapılacak ülkenin İş ve İşçi bulma kurumlarının ortaklığıyla yapılacak.

HANGİ POZİSYONLARDA İŞÇİ ALINACAK!

İngiltere'de en çok üretim alanında işçiye ihtiyaç duyuluyor. Üretim tesislerinde üretim personeli olarak görevlendirilecek elemanlar aynı zamanda inşaat, yazılım, teknoloji gib alanlarda da çalıştırılabilecek. Çalıştırılacak alanlar için başvuru yapandan mezuniyet belgesi ile birlikte o işi daha önce en az 3 yıl yapmış olma şartı aranacak.

İngiltere işçi alımı ile ilgili elimize ulaşan gelişmeler şimdilik bu kadar, daha fazla gelişme olduğunda aktarmaya devam edeceğiz.

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