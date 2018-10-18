İnfazcı İlanı Yayımladılar!

Afrika ülkelerinden olan Zimbabve, ülkede 2005 yılından bu güne kadar 81 kişi idam edilmeyi bekliyor. 81 kişi için idamını gerçekleştirecek infazcı aradığını duyurdu.

Zimbabve'de işlediği suçlar nedeniyle hakkında idam cezası kararı verilen 81 kişinin infazı, ülkede resmi infazcı olmaması nedeniyle 2005 yılından bu güne kadar erteleniyor.

SON İNFAZCI EMEKLİ OLDU!

Son infazcının 2006 yılında emekliye ayrıldığı Zimbabve'de hükümet tüm çabalara rağmen bir türlü infazcı alımı gerçekleştiremedi.

Zimbabve'de verilen idam kararları genellikle ip ile asılarak gerçekleştiriliyor.

Zimbabve Adalet Bakanlığı tarafından infazcı aranıyor başlığı ile ilan yayınlandı. Yayımlanan ilana 50 kişi başvuru yaptıı ancak infazcı olabilmek için yeterli kriterleri taşıyan aday bulunamadı.

Zimbabve Yasaları'na göre 21 yaşın altında ve 70 yaşın üstünde olan sanıklar idam edilemiyor.

Zimbabve'de yapılan bir araştırma, halkın % 80'inin idam cezasının kaldırılması için destek vereceğini ortaya koyuyor.

Kaynaklar; Hürriyet

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