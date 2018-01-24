İlginç Haber: Polis Köpeğini Isıran Kişi Tutuklandı

İlginç haberin bugünkü adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bir kişi polis köpeğini ısırdığı için tutuklandı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan Boscawen bölgesinde yerel polis, silah sesi şikayetiyle gittikleri evde bekleyen ve ödenmemiş borçlar nedeniyle aranan iki kişiyi tutuklamak istedi.

Boscawen Polis Departmanı'ndan Teğmen Jason Killary, iki şahsın da tutuklamaya direndiğini söylerken, "Şahıslardan biri tutuklanma kararına aşırı bir şekilde direndi ve görevli polis köpeğini ısırdı" ifadelerini kullandı.

Polis açıklamasına göre, kimliği henüz açıklanmayan kişi, daha sonra şok cihazıyla sakinleştirildi ve K9 Veda adlı 'polis köpeğini ısırma' ve 'tutuklanmaya direnme' suçlaması ile hakkında tutuklama kararı verildi.

Killary, Veda isimli köpeğin olaydan sonra muayeneden geçtiğini ve göreve döndüğünü belirtirken, "Bir polis köpeğiyle ısırma yarışına girerseniz kazanamazsınız" dedi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara