Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
2018 KPSS Önlisans Soruları
Kapat

İlber Ortaylı Uygur Türkleri'ni Yazdı!

Hürriyet gazetesi yazarı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yayımlanan son yazısında, Sincan'daki Uygurlara yönelik büyük baskıyı gündeme taşıdı. İlber Ortaylı, kamplarda geniş kitlelerin toplanarak işkence ve beyin yıkama metotları uygulandığını ifade etti. Tüm dünyanın gözünü kapatarak görmez geldiği Uygular, Doğu Türkistan, Çin Zülmü'ne değinen İlber ORtaylı örnek bir davranış sergiledi.

İlber Ortaylı Uygur Türkleri'ni Yazdı!

Hürriyet gazetesi yazarı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yayımlanan son yazısında, Sincan'daki Uygurlara yönelik büyük baskıyı gündeme taşıdı. İlber Ortaylı, kamplarda geniş kitlelerin toplanarak işkence ve beyin yıkama metotları uygulandığını ifade etti. Tüm dünyanın gözünü kapatarak görmez geldiği Uygular, Doğu Türkistan, Çin Zülmü'ne değinen İlber ORtaylı örnek bir davranış sergiledi.

04 Kasım 2018 Pazar 11:01
İlber Ortaylı Uygur Türkleri'ni Yazdı!

Hürriyet gazetesi yazarı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yayımlanan son yazısında, Sincan'daki Uygurlara yönelik büyük baskıyı gündeme taşıdı. İlber Ortaylı, kamplarda geniş kitlelerin toplanarak işkence ve beyin yıkama metotları uygulandığını ifade etti. Tüm dünyanın gözünü kapatarak görmez geldiği Uygular, Doğu Türkistan, Çin Zülmü'ne değinen İlber ORtaylı örnek bir davranış sergiledi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bugünkü 'Kamplar... İşkence korkunç' başlıklı yazısında, Çin'in, Sincan'daki Uygurlara yönelik beyin yıkama metotlarını yazdı.

Çin'in, yeni bulunan gaz ve maden kaynaklarının dolu olduğu Sincan eyalatindeki baskıya işaret eden Ortaylı, 'Bölgeye herkes giremiyor. Ancak BBC gibi çok kuvvetli yayın organlarının getirdiği bilgiler ve belgeseller korkunç. Geniş kitleler kamplara toplanıyor, işkence ve beyin yıkama metotları uygulanıyor.' ifadelerini kullandı.

Çin'in açıklamalarının alay edercesine ve üstü örtülü olduğunu söyleyen Ortaylı, bölgelerdeki nüfus bilgilerinin de doğru olmadığını söyledi. Çok yakında bir imha hareketinde haritanın nasıl değişeceğinin belirsiz olduğunu yazan Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı nüfus gruplarının akıbeti meçhul. Bunların izlenmesinin ne faşist politikalara ne de emperyalist eğilimlere delil olmayacağı açık. Bu takip 21. yüzyılda insanlığın ve uluslararası demokratik normların işleyebilmesi için gereklidir.

Çin’le barış ve kültür yılına giriyoruz. Bu gibi politikaların uygulandığı ve etnik bir grubun açıkça tahrip edilmesinin hedeflendiği bir ülkeyle hangi kültürel ilişki ve barış yılını birlikte kutlayacağız doğrusu çok merak edilir. Dünyada barış yılının kutlanması savaş yapanlar arasında görülür. Kültürel bağların yoğunlaştırıldığı yıllar ise ancak bunun layık olduğu ülkelerle yapılır."

Yazının tamamı için tıklayın

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.11.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
ilber ortaylı uygur türkleri ni yazdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulan 20 Bin TL Maaş İle İşe Başlıyor!
Bulan 20 Bin TL Maaş İle İşe Başlıyor!
Terör Saldırısı: Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti!
Terör Saldırısı: Çok Sayıda Kişi Hayatını Kaybetti!
Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var
Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim