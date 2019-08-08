Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99208
ALTIN
264.674
DOLAR
5.4574
STERLIN
6.6547
EURO
6.1176
YKS Kayıt Başvuru Süresi Uzatıldı!
Polis Memurluğu Başvuruları Başladı!
ÖSYM,2019 YKS sonuç değerlendirme raporu yayımlandı
“Boş engelli kadrolarına neden alım yapılmıyor?”
Kutsal topraklarda 17 Türk hayatını kaybetti!

İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak

Lüks ürünler pazarlama platformu HushHush’ın müşterisi olan bir milyonerin, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurduğu öğrenildi.

İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak

Lüks ürünler pazarlama platformu HushHush’ın müşterisi olan bir milyonerin, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurduğu öğrenildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:03
İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Lüks ürünler pazarlama platformu HushHush’ın müşterisi olan bir milyoner, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurdu.

Habere göre adının açıklanmasını istemeyen bu kişiyi şüphelendirerek bu adıma iten şey, nişanlısının düğün yapma konusunda aceleci davranması ve kesinlikle evlilik anlaşmasına karşı çıkması oldu.

Uzun süredir ‘hayatının baharında’ olmadığını vurgulayan ilan sahibi, daha önce sadece parasına ilgi duyan kadınlarla birlikte olduğunu, bu nedenle şimdiki nişanlısının niyetinde samimi olup olmadığını anlamasının önemli olduğunu ifade etti.

‘Baştan çıkaran’ rolüne girecek olan kişinin 15 bin sterlin (yaklaşık 100 bin TL) nakit para ile ödüllendirileceği, ayrıca lüks konutlar ve pahalı arabalar kullanacağı ve özel masrafları için ek harçlığı olacağı belirtildi.

İlan sahibi, bu göreve aday olan kişinin fiziki olarak iyi formda ve iyi bir dış görünüme sahip olması gerektiğini de ekledi.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
ilan verdi nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dizi gerçek oldu! O ülkede darphaneyi soydular
Dizi gerçek oldu! O ülkede darphaneyi soydular
Eski Kırgız lider Atambayev'e gözaltı girişimi
Eski Kırgız lider Atambayev'e gözaltı girişimi
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim