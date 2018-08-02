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İki Ülkeden Türkiye'ye Destek Geldi!..

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına karşı yaptırım kararınından sonra Tahran ve Moskova merkez yönetimleri önemli açıklamalar yaptı. Merkez Yönetimlerden yapılan açıklamalarda İran ve Rusya ABD'nin yaptırım kararını kınadığı belirtildi.

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İki Ülkeden Türkiye'ye Destek Geldi!..

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına karşı yaptırım kararınından sonra Tahran ve Moskova merkez yönetimleri önemli açıklamalar yaptı. Merkez Yönetimlerden yapılan açıklamalarda İran ve Rusya ABD'nin yaptırım kararını kınadığı belirtildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:34
İki Ülkeden Türkiye'ye Destek Geldi!..

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına karşı yaptırım kararınından sonra Tahran ve Moskova merkez yönetimleri önemli açıklamalar yaptı. Merkez Yönetimlerden yapılan açıklamalarda İran ve Rusya ABD'nin yaptırım kararını kınadığı belirtildi.

ABD’nin Türkiye’ye karşı akıllara durgunluk veren yaptırım kararının ardından dünyadan tepkiler geliyor. Rusya ve İran konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Rusya’da Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD´nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamak gibi düzeysiz davranışlarda bulunduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin İç İşleri ve Adalet bakanlarına yaptırım uygulamasına karşın açıklamalarda bulunan Aleksey Çepa şunları söyledi;

“Rusya´da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yoktur. Amerika’nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiği yoktur. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği´ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD´nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD´nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar ” dedi.

Diğer yandan İran’da da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İran İslam Cumhuriyeti  Dışişleri Bakanı Mohammad Cavad Zarif, Twitter hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırım kararını kınadığını açıkladı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 02.08.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
ABDIranRusya
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