İki ülkede art arda iki büyük deprem

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak veriyor.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya'nın güne
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ybatısının ise 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldığı bilgisi ajanslara düştü.