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İğrençsiniz! Ülkenin en ünlü lokantasında skandal

Singapur’da deniz yemekleriyle ünlü restoranı müşterilerin ilgisini artırabilmek için oyun makinelerindeki konsepti model alan restoran cihazın içine canlı yengeçler yerleştirdi.

İğrençsiniz! Ülkenin en ünlü lokantasında skandal

Singapur’da deniz yemekleriyle ünlü restoranı müşterilerin ilgisini artırabilmek için oyun makinelerindeki konsepti model alan restoran cihazın içine canlı yengeçler yerleştirdi.

28 Ekim 2019 Pazartesi 20:31
İğrençsiniz! Ülkenin en ünlü lokantasında skandal

Singapur’un ünlü restoranlarından ‘House of Seafood’, müşterilerin ilgisini artırabilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Jetonlu oyun makinelerindeki konsepti model alan restoran, cihazın içine canlı yengeçler yerleştirdi.

Müşteriler makineye 5 Singapur doları attıktan sonra, ağırlıkları 500 ile 800 gram arasında değişen yengeçleri yakalamaya çalışıyor. Müşteriler başarılı oldukları takdirde yakaladıkları yengeci garsona veriyor ve özel soslarla hazırlanan yemeği ucuza yeme şansı yakalıyor.

Bu kampanyayı sosyal medyada duyuran şirket, tepkilerin hedefi oldu. Hayvanseverler, yengeçlerin canlı haldeyken böyle bir uygulamaya sokulmasının eziyet olduğunu savunurken, restorana ceza kesilerek bu duruma son verilmesi çağrısı yaptı.

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