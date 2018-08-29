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Hz. Muhammed Karikatür Yarışması Düzenleyen Siyasetçinin Başına Ödül Kondu!..

Hollanda'nın aşırı sağcı ve ırkçı siyasetçisi Geert Wilders'in Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenlemesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Skandal yarışmaya en yoğun tepki Pakistan'dan geldi. Pakistan'ın ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Hollandalı Siyasetçi Wilders'in başına ödül koyduğunu duyurdu.

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Hz. Muhammed Karikatür Yarışması Düzenleyen Siyasetçinin Başına Ödül Kondu!..

Hollanda'nın aşırı sağcı ve ırkçı siyasetçisi Geert Wilders'in Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenlemesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Skandal yarışmaya en yoğun tepki Pakistan'dan geldi. Pakistan'ın ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Hollandalı Siyasetçi Wilders'in başına ödül koyduğunu duyurdu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
Hz. Muhammed Karikatür Yarışması Düzenleyen Siyasetçinin Başına Ödül Kondu!..

Hollanda'nın aşırı sağcı ve ırkçı siyasetçisi Geert Wilders'in Hz. Muhammed konulu karikatür yarışması düzenlemesine tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor. Skandal yarışmaya en yoğun tepki Pakistan'dan geldi. Pakistan'ın ünlü kriket oyuncusu Khalid Latif, Hollandalı Siyasetçi Wilders'in başına ödül koyduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu Twitter sitesi üzerinden bir video yayınlayan 32 yaşındaki Pakistanlı kriket oyuncusu, "Ben Müslümanım. Peygamberimizle alay eden Wilders'in başına 3 milyon rupi (yaklaşık 20 bin dolar) ödül koyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada dün Lahey Merkez İstasyonu'nda Hollandalı Siyasetçi Geert Wilders'e saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin de Pakistanlı olduğu tespit edildi. Polis güvenlik tehdidinin ciddi olduğunu belirtti.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın aktardığı habere göre, Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Wilders'e saldırı girişimi gerekçesiyle gözaltına alınan şahısla ilgili olarak, "Özgür bir demokrasiye sahibiz, bu tehdit dehşet verici" açıklaması yaptı.

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Hollanda'dan Skandal Hz.Muhammed Karikatür Yarışması!..
Hollanda'dan Skandal Hz.Muhammed Karikatür Yarışması!..
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