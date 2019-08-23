Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97149
ALTIN
281.922
DOLAR
5.7454
STERLIN
7.0583
EURO
6.3899
Denizli İhracatçılar Birliği KPSS 70 Puanla Şoför ve Memur Alıyor! İşte Başvuru detayları...
Çalışanlar, işverenler dikkat ! Kıdem tazminatında yeni dönem başlıyor !
ÖSYM Başkanı Duyurdu! KPSS'de Flaş Gelişme!
Merzifon Belediye Başkanlığı Personel Alıyor! KPSS Şartı Yok!
ETİ Maden KPSS'siz Lise Mezunu Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Huawei'den ABD'ye rest

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin ticari kısıtlamalarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve kısıtlamalardan korkulandan az etkilendiklerini açıkladı.

Huawei'den ABD'ye rest

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin ticari kısıtlamalarına rağmen çalışmaya devam ettiklerini ve kısıtlamalardan korkulandan az etkilendiklerini açıkladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:21
Huawei'den ABD'ye rest

Çinli telekonomünikasyon şirketi Huawei Technologies ABD'nin ticari kısıtlamalarından, şirketin başlangıçta korktuğundan daha az etkilendiğini ve ABD yaptırımlarıyla yaşamaya ve çalışmaya "tamamen hazır olduğunu" belirtti.

Washington'un Mayıs ayının ortasından bu yana, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi olan Huawei'yi ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklemesinden bu yana, Huawei'nin 100 milyar dolarlık işleri sert şekilde etkilendi. 

Huawei'nin kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei yasağın etkisi konusundaki Haziran ayındaki ilk değerlendirmesinde, ABD ticaret kısıtlamalarının bu yıl 30 milyar dolar geliri olumsuz etkileyeceğini söylemişti. 

Huawei'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Eric Xu, Shenzhen'deki merkezde yeni yapay zeka çiplerini tanıtmak için düzenlediği basın toplantısında, "Görünüşe göre biraz daha az olacak gibi görünüyor. Ancak Mart ayındaki bilançomuza kadar beklemelisiniz" dedi. 

Washington bu hafta Huawei Technologies'in ABD'li şirketlerden ürün almasına izin veren muafiyeti 90 gün uzatacağını ancak Huawei'nin 46'dan fazla iştirakini ABD'li şirketlerin ürün satmasının yasaklandığı teşekküller listesine eklediğini belirtmişti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
huawei den abd ye rest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı
Michael Jackson’ın yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı
Çete Lideri Polonyalı Güzel Kırmızı Bültenle Aranıyor!
Çete Lideri Polonyalı Güzel Kırmızı Bültenle Aranıyor!
Papa suikastini araştıran İtalyan başsavcı hayatını kaybetti
Papa suikastini araştıran İtalyan başsavcı hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim