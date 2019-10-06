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Hollanda'nın Adı Değişti! İşte Yeni İsmi!

Hollanda, tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine resmi olarak ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismini kullanma kararı aldı.

Hollanda'nın Adı Değişti! İşte Yeni İsmi!

Hollanda, tarihi açıdan ülkenin batı kıyısındaki bölgesini ifade eden 'Holland' adının yerine resmi olarak ülkenin tamamını temsil eden 'Netherlands' ismini kullanma kararı aldı.

06 Ekim 2019 Pazar 14:39
Hollanda'nın Adı Değişti! İşte Yeni İsmi!

Netherlands adı dünya genelinde kullanılıyor olsa da bu isim ülkenin resmi adı olarak kabul edilmiyordu.

Amsterdam merkezli yayın kuruluşu Adformatie'de yer alan habere göre, Hollanda yönetimi küresel imajını yeniden şekillendirme planı kapsamında 'Netherlands' adını ülkenin resmi ismi olarak kullanma kararı aldı.

Söz konusu kararın, Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile özdeştirilmesi sebebiyle alındığı bildirildi.

Netherlands adının resmi olarak kullanılmasıyla beraber ülke ile özdeştirilen olumsuz ön yargıların sona ereceği düşünülüyor.

Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.

Hollanda'nın resmi adı 'Netherlands', Eurovision ve Yaz Olimpiyatları gibi uluslararası etkinliklerde aktif şekilde ön plana çıkarılacak. Ülkenin uluslararası müsabakalarda 'Holland' olan adı 'Netherlands' olarak değiştirilecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında İsrail'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazanmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 06.10.2019 14:51
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hollanda nın adı değişti işte yeni ismi
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